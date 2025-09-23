Por Luan Cesar

GdA – O Acre marca presença de forma expressiva na Expocruz 2025, a maior feira multissetorial da América Latina realizada até o dia 28 deste mês em Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, com a presença de mais de 40 países. O governo do Estado, por meio das secretarias de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e de Turismo e Empreendedorismo (Sete), destaca a diversidade dos produtos industriais acreanos e promove o turismo regional como vetor de desenvolvimento econômico.

A ação, feita desde o início do evento no Estande Acre, abre caminho para novas oportunidades de negócios e consolida a imagem do Acre como protagonista na integração internacional. Ao todo, mais de 30 empreendimentos realizam a exposição de itens industrializados, degustações gastronômicas de alimentos regionais e artesanato de alto valor agregado. Além disso, os visitantes também têm a oportunidade de conhecer as várias belezas naturais e cultura do estado.

Os atrativos despertam interesse de empresários da Argentina, Bolívia, Chile e Peru. Além da exposição de produtos, o espaço institucional conta com uma ampla programação de rodadas de negócios, comercialização dos itens e atendimento a investidores interessados no potencial do estado. Para o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, a presença do Acre na Expocruz representa um salto estratégico na atração de investimentos de grande porte.

“Mostramos ao mundo que o Acre possui produtos competitivos e um turismo diferenciado, capazes de unir sustentabilidade, inovação e tradição em um mesmo ambiente. Aproveitar esses potenciais é fundamental para que a nossa economia avance com pujança, diversificação e solidez. Essa é a determinação do governador Gladson Camelí: ampliar fronteiras, transformar oportunidades em resultados e inserir o estado nas grandes rotas de comércio”, enfatiza Mesquita.

O turismo também possui espaço de destaque, com a promoção de roteiros que unem as riquezas naturais, cultura e gastronomia. Por meio de uma imersão completa com óculos de realidade virtual, a Sete leva aos visitantes atrativos como o Parque Nacional da Serra do Divisor, o Rio Croa e festivais indígenas reconhecidos em todo o mundo. A união entre tecnologia e as atrações turísticas fazem com que as pessoas se encantem pelo estado e sintam vontade de visitá-lo.

“Apresentar os atrativos do Acre é uma oportunidade de valorizar a diversidade cultural, a beleza natural e o potencial turístico do nosso estado junto ao nosso vizinho. A Bolívia está na fronteira com o Brasil e o Acre se destaca como uma porta de entrada ao turismo. Por meio de materiais promocionais e do uso de óculos de realidade virtual, proporcionamos uma imersão completa que evidencia a riqueza e singularidade da nossa região”, afirma Marcelo Mesisas, titular da Sete.

A participação na Expocruz 2025 se dá em meio a uma agenda ampla de feiras internacionais. A Seict, a Anac, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Acre — que apoiou a ida de algumas empresas do estado para se fazerem presentes no evento internacional, a Federação das Indústrias (Fieac), a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola (Acisa) e as federações empresariais compõem a missão de promoção das empresas acreanas, que também participarão da Expoalimentaria, no Peru.

