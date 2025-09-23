Entre os dias 24 e 28 de setembro, o Acre sedia o IÊ VIVA MEU MESTRE 2025, considerado o maior evento de capoeira do estado. A programação acontece em Rio Branco e Epitaciolândia, com rodas, campeonatos, batizados e shows culturais.

O encontro traz nomes de destaque mundial, como Mestre Barrão, Mestre Barrãozinho, Mestre Tony Vargas, Mestre Testinha, DJ Capoeira e Mestre Manhoso, além de apresentações de coco de roda, maculelê, samba-reggae, afro e frevo.

O ponto alto será no dia 27, com o Campeonato Estadual de Capoeira em Rio Branco. O encerramento acontece no Cine Teatro Recreio, no domingo (28), com espetáculo musical dos mestres convidados.

