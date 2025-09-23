O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) foi designado, nesta terça-feira (23), para assumir a presidência da comissão mista responsável pela análise da Medida Provisória (MP) 1.305/2025, que isenta os taxistas da cobrança da taxa de verificação do taxímetro realizada pelo Inmetro, tanto a inicial quanto as subsequentes, pelo período de cinco anos. A medida tem como objetivo reduzir os custos operacionais da categoria e simplificar procedimentos burocráticos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Senador Petecão (@senadorpetecao)

(…)

Conteúdo parceiro