Municípios brasileiros registram aumento de 50% nos casos de Hepatite A
Ministério da Saúde - Os casos de hepatite A dobraram no Brasil em 2024 e continuam aumentando em 2025. Os dados...
Num 22 de setembro como este, nascia Gonzaguinha, filho do Luiz Gonzaga, o rei... https://www.youtube.com/watch?v=BX5E0G7ixpI&list=RDBX5E0G7ixpI&start_radio=1 J Alm.
Secom - Na última semana, os moradores de Jordão–AC receberam, pela primeira vez, o atendimento presencial do Instituto Nacional do...
Por Marcelina Freire MPAC - O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Apoio Operacional...
GdA - O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf/AC),...
