GdA – O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), publicou nesta terça-feira, 23, o Edital nº 039 Sead/Detran, que traz alterações no concurso público para provimento de cargos de nível superior do órgão.

A retificação diz respeito exclusivamente à documentação exigida para o cargo de examinador de trânsito. Para os demais cargos previstos no certame, as exigências permanecem inalteradas.

Os candidatos ao cargo de examinador de trânsito devem apresentar, no momento da matrícula para o curso de formação, os seguintes documentos, em envelope pardo identificado:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória na categoria mínima AB, com, no mínimo, dois anos de habilitação;

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, devidamente registrado e expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Ter idade mínima de 21 anos, completados até a data da matrícula no curso de formação;

Certificado de conclusão do curso específico de capacitação para instrutor de trânsito, realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou por entidade credenciada, conforme Resolução Contran nº 789/2020.

Já para o cargo de agente de autoridade de trânsito, continua sendo exigida apenas a CNH definitiva ou provisória na categoria mínima AB.

A ficha de matrícula no curso de formação está disponível nos endereços eletrônicos: https://sead.ac.gov.br/comunicado/ e https://www.institutoaocp.org.br/concursos/607.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Instituto AOCP pelo telefone (44) 3013-4900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (horário de Brasília), ou pelo site www.institutoaocp.org.br.

