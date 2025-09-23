O discurso do presidente dos Estados Unidos não foi um discurso de um líder de uma grande nação para o mundo.

Donaldo Trump repetiu as mesmas mentiras negacionistas de sempre…

Conclamou os países a fecharem suas fronteiras contra imigrantes, repetiu a mentira de que a China criou o coronavírus e disse que o aquecimento global é uma cascata.

Os estadunidenses de pelo menos dois neurônios devem ter se jogado embaixo da cama de vergonha….

A única coisa que se aproveitou da fala de Donaldo foi em relação ao presidente Lula, que ele chamou de ‘o líder do Brasil’.

Disse que teria problemas pelo que falaria de Lula, mas falou….veja…



Traduzindo: Donaldo se encantou com o presidente e até anunciou que os dois países vão se reunir para discutir as tarifas e outros negócios…o que seria? Óbvio: terras raras e as big techs.

Traduzindo 2: mostrou que não vai prestigiar somente a interlocução do seu governo com o grupo brasileiro da extrema-direita..concretamente: Donaldo chamou o Brasil para sentar à mesa…e Lula vai, pronto.

Traduzindo 3: analisando rapidamente…Lula e o Brasil saem vitoriosos desse evento na ONU.



Em tempo: discurso de Lula na ONU…



J R Braña B.

