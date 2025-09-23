Por Clícia Araújo

SEE – A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) deu início, nesta segunda-feira, 22, à terceira etapa de formação presencial do Projeto Ideb: Superando Metas, destinado a professores de língua portuguesa e matemática do 9º ano do ensino fundamental. A proposta é contribuir para a preparação dos estudantes em avaliações externas e, consequentemente, para a melhoria dos resultados do Ideb.

A formação, que segue até esta terça-feira, 23, ocorre no auditório da SEE em dois turnos: matutino (7h30 às 10h30) e vespertino (13h30 às 16h30). A programação está dividida por área de conhecimento: as atividades de língua portuguesa foram realizadas na segunda-feira, e as de matemática estão programadas para o segundo dia.

A formação é conduzida pelos formadores da Divisão do Ensino Fundamental – Anos Finais, responsáveis pela elaboração e acompanhamento pedagógico das estratégias aplicadas em sala de aula.

Troca de Experiências e Metodologias

A assessora pedagógica da SEE, Karina Souza, destacou que esta é a terceira formação realizada neste ano. “A equipe elabora os cadernos com atividades que abordam os descritores avaliados na prova do Saeb. A formação capacita os professores, promove discussões e orienta sobre a aplicação das propostas em sala de aula. Os relatos dos docentes já apontam melhorias na leitura, interpretação e compreensão textual dos alunos, assim como no raciocínio lógico e na resolução de problemas em matemática”, afirmou.

Para a professora Sílvia Mustafa, da Escola Cívico-Militar Wilson Barbosa, os encontros também são uma oportunidade de troca de experiências entre educadores. “É muito importante, porque não se trata apenas do material enviado pela SEE, mas também do compartilhamento das vivências em sala de aula. No nosso colégio, por exemplo, trabalhamos com dinâmicas, gincanas e até uma Trilha do Saber, em que os alunos acumulam pontos conforme a frequência. Isso motiva os estudantes e complementa o material didático”, explicou.

A docente também ressaltou a importância de tornar os recursos pedagógicos mais atrativos. “O que chama atenção dos alunos é o lúdico, o colorido, as músicas. Quando usamos o Data Show, eles percebem essa diferença. Então, seria fundamental termos as apostilas coloridas, porque isso desperta ainda mais o interesse”, acrescentou.

Conteúdo parceiro.