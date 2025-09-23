O recado: relevância global tem lado…
Por Júlio Portela Sindicato dos Bancários da Bahia - O Itaú avança com um projeto ultraliberal fascinazista que acelera a...
EBC - A Receita Federal disponibiliza para consulta, a partir das 10h desta terça-feira (23), o quinto lote de restituição do...
Minicom- Mais de 1,2 mil escolas públicas do Norte e Nordeste, incluindo unidades do Acre, vão receber internet de banda...
Por Marcelina Freire MPAC - O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Apoio Operacional...
Congresso - O Conselho de Ética da Câmara decidiu abrir um processo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP), cuja conduta no...
