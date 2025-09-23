A oportunidade está aberta: muitos bolsonaristas menos radicais estão finalmente dispostos a ouvir.

Não por convencimento, mas por curiosidade, por dúvidas que não tinham antes…

O país segue com propostas importantes travadas pelo Congresso: redução do IR para quem ganha até R$ 5.000, reforma tributária, medidas que podem melhorar a vida das pessoas.

E se esse mesmo Congresso não insistisse nas pautas erradas, as coisas estariam melhores ainda…

Mostrar isso, com clareza, é agora prioridade.

Mesmo que alguns retornem à direita, voltarão com perguntas na cabeça…

As instituições funcionam e momento para apresentar essa narrativa nunca foi tão propício.

J Alm.