RBTrans – Com o tema: “Desacelere, Seu Bem Maior é a Vida”, a campanha de conscientização alusiva à Semana Nacional do Trânsito acontece em todo país de 18 a 25 Setembro. A cada ano, o Brasil se mobiliza para promover a segurança viária durante no período dedicado à conscientização e educação de todos os atores do trânsito. Em 2025, o tema reforça a mensagem crucial de que a pressa pode custar caro demais.

Na capital acreana, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) tem intensificado as ações educativas e preventivas, além de uma fiscalização mais minuciosa para coibir crimes e infrações de trânsito.

O superintendente da autarquia, Clendes Vilas Boas falou sobre as ações educativas, sobretudo às crianças, para serem disseminadoras as boas práticas no trânsito, além de formar cidadãos mais conscientes.

“Nós estamos voltados a levar às escolas esse ensinamento da educação de trânsito, pois nosso objetivo é que as crianças já cresçam com esse hábito de respeitar a legislação de trânsito, respeitar a legislação vigente, uma vez que as crianças, também dotadas desse conhecimento e possam, inclusive, ‘puxar a orelha’ dos pais, que insistem em cometer infrações como àqueles que fazem conversão perigosa, que trafegam de forma irregular. Então, nós estamos levando esse trabalho da educação às escolas, tendo em vista a Semana Nacional de Trânsito”, evidenciou Vilas Boas.

O superintendente destacou também as ações de combate aos crimes e infrações de trânsito que vem sendo realizadas na capital acreana, alertando que as fiscalizações serão intensificadas, sobretudo para quem insiste em ocupar vagas de estacionamento destinadas para pessoas com deficiência e idosos.

“Temos feito blitzs, também, no combate, àquelas motocicletas com motores adulterados, aquilo ali que faz um barulho que incomoda muito, principalmente idosos e portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esse barulho é muito prejudicial à saúde dessas pessoas, além de infringir o Código Penal, também, a Lei nº 9.605, de 1998, que é a lei ambiental, é um crime ambiental, e também ao Código Nacional de Trânsito, a Lei nº 9.503, de 1997”, comentou Clendes Vilas Boas, afirmando ainda que todas as ações tem recomendação do Ministério Público do Acre.

O gestor do órgão de fiscalização de trânsito e transporte garantiu ainda que: “as fiscalizações tem foco também nas motocicletas com irregularidades, como os escapamentos e outros tipos de modificações, além dos grupos de motoqueiros que, aos finais de semana, realizam os “rolezinhos” e quem realiza manobras arriscadas, conhecidos como “grau”. A ocupação irregular de vagas de estacionamento, principalmente em supermercados, também estão sendo alvos das fiscalizações”, advertiu.

A Semana Nacional do Trânsito tem suas raízes no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. O CTB estabeleceu, em seu artigo 326, que anualmente, no período de 18 a 25 de setembro, seria realizada a Semana Nacional de Trânsito para conscientizar a sociedade sobre os altos índices de acidentes e mortes no trânsito. Desde então, a campanha evoluiu, ganhando novos temas e abordagens, mas mantendo sempre o foco na preservação da vida. A escolha do tema “Desacelere, Seu Bem Maior é a Vida” para 2025 reflete a necessidade urgente de combater um dos principais fatores de risco no trânsito: o excesso de velocidade.

