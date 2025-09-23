SBT…
Por Júlio Portela Sindicato dos Bancários da Bahia - O Itaú avança com um projeto ultraliberal fascinazista que acelera a...
G1 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (23), durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU,...
A oportunidade está aberta: muitos bolsonaristas menos radicais estão finalmente dispostos a ouvir. Não por convencimento, mas por curiosidade, por...
O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou uma linha de crédito rural de até R$ 12 bilhões para liquidar ou amortizar...
Por Ingrid Andrade GdA - O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do...
