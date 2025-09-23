Em decisão do dia 15 de setembro, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou a suspensão de repasses de emendas parlamentares auditadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) a diversos municípios, entre eles Sena Madureira.

Segundo a decisão, a medida atinge apenas as emendas sob investigação que apresentaram indícios de irregularidades.

No caso de Sena Madureira, o município havia sido contemplado com R$ 594 mil em transferências especiais do Orçamento de 2025, valores que estavam prestes a ser repassados.

O ministro esclareceu ainda que a suspensão não se aplica às emendas individuais com planos de trabalho aprovados e sem impedimentos técnicos, que seguem liberadas normalmente.

DECISÃO:

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 1. Em decisão proferida em 15 de setembro de 2025, determinei ao Governo Federal a suspensão dos repasses referentes às emendas auditadas pela Controladoria-Geral da União, destinadas aos Municípios de Carapicuíba/SP, São Luiz do Anauá/RR, São João de Meriti/RJ, Rio de Janeiro/RJ, Sena Madureira/AC, Camaçari/BA, Coração de Maria/BA e Macapá/AP, que apresentaram indícios de crimes conforme consignado em Relatório Técnico (e-doc. 395, Id. de47da8f), pelas razões expostas no item 4 da citada decisão (e-doc. 444, Id. 30aac237).

2. Acerca da determinação, a AGU informa:

“3. […] conforme informações prestadas por órgãos do Poder Executivo federal, os Municípios de Carapicuíba/SP e de Sena Madureira/AC— auditados pela Controladoria-Geral da União-foram beneficiados por transferências especiais relativas ao Orçamento de 2025 no importe, respectivamente, de

Este blog de fim de mundo foi atrás de orientações em Brasília, acredite, de dentro do STF, sobre a enrascada que meteram a prefeitura de Sena Madureira…

Pedimos à pessoa que falamos no Supremo que sugerisse cinco orientações a atual gestão da prefeitura do município… politica, administrativa e tecnicamente a serem providenciadas para pelo menos reduzir o dano.

Então lá vai…:

1 – Esclarecer a origem da emenda à sociedade (ação política)…(Gehlen já fez isso)

Informar oficialmente que os recursos suspensos são referentes à gestão anterior.

Evitar que a atual administração seja confundida como responsável pelas supostas irregularidades.

2 – Colaborar com os órgãos de controle…(técnico e adm) (Gehlen deve estar colaborando)

Fornecer documentos, relatórios e informações à Controladoria-Geral da União (CGU), ao STF e aos ministérios envolvidos.

Demonstrar disposição em cooperar para a apuração.

3 – Revisar o Plano de Trabalho herdado (adm-técnicamente)

Avaliar se o plano de aplicação da emenda deixado pela antiga gestão tem falhas.

Corrigir eventuais inconsistências técnicas para possibilitar futura liberação.

4 – Garantir a regularidade das novas emendas (ficar esperto, prefeito!)

Acompanhar de perto as emendas individuais (RP6) de 2025, que não foram atingidas pela suspensão.

Manter total conformidade documental e técnica para não correr risco de novos bloqueios.

5 – Comunicar à população com transparência – (o prefeito tem feito isso)

Reforçar que a atual administração está tomando medidas legais para não perder investimentos.

Grifo meu: Sena Madureira dá trabalho… pelo amor de Deus! Olha a hora que tô postando… O ministro Flávio Dino já decorou o nome do município mais problemático do Acre e até abriu uma pasta exclusiva para tratar de Sena. Ele sabe que isso é apenas o começo para um dos campeões em emendas do Brasil – vários milhões em recursos que, no entanto, não resultaram em melhoria real na vida do seu povo.



J R Braña B.

Em tempo: Rio Iaco cósmico….121 anos de Sena

