No Ge – Fluminense e Lanús entram em campo às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Maracanã, pelo segundo jogo das quartas de final da Conmebol Sul-Americana.
O Lanús cometeu uma gafe ao homenagear o Fluminense antes dos confrontos pelas quartas de final da Conmebol Sul-Americana. O time argentino presenteou o Flu com uma placa entregue ao presidente Mário Bittencourt, mas o escudo estampado era, na verdade, do Independência, do Acre.
Escudo do Independência, do Acre.
Grifo meu: muito bom…
J R Braña B.