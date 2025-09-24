Alguns políticos – aliás, vários deles no Acre – acham que todo mundo é otário.
Depois da coisa feita, da CCJ do senador enterrar a PEC que livrava político bandido de ser processado na justiça sem autorização deles mesmo – aparece um desses espertos do Acre com mandato cantando de galo e dizendo que também era contra a vigarice aprovada na Câmara dos Deputados…
Não…não era contra…tanto que ficou caladinho…e só agora grava vídeo dizendo o contrário…e manda seus geraldinos de zap espalharem por aí…
O único senador do Acre que desde o começo bateu na PEC da bandidagem foi Petecão(reveja).
Ponto.
Saiba quais senadores votaram para enterrar a PEC da Blindagem na CCJ…
Lembrando que boa parte aqui abaixo arregou depois das manifestações de rua no domingo e sua repercussão
- Eduardo Braga (MDB-AM)
- Renan Calheiros (MDB-AL)
- Jader Barbalho (MDB-)
- Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)
- Sérgio Moro (União-PR)
- Soraya Thronicke (Podemos-MS)
- Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)
- Alessandro Vieira (MDB-SE)
- Carlos Portinho (PL-RJ) – bolsonarista que arregou
- Eduardo Girão (Novo-CE) – bolsonarista que arregou
- Rogério Marinho (PL-RN) – bolsonarista que arregou
- Jorge Seif (PL-SC) – bolsonarista que arregou
- Magno Malta (PL-ES) – bolsonarista que arregou, um dos mais ridículos políticos do planeta
- Esperidião Amin (PP-SC) – bolsonarista que arregou
- Laércio Oliveira (PP-SE)
- Hamilton Mourão (Republicanos-RS) – esse também arregou
- Omar Aziz (PSD-AM)
- Eliziane Gama (PSD-MA)
- Jorge Kajuru (PSB-GO)
- Zenaide Maia (PSD-RN)
- Rodrigo Pacheco (PSD-MG)
- Angelo Coronel (PSD-BA)
- Rogério Carvalho (PT-SE)
- Fabiano Contarato (PT-ES)
- Augusta Brito (PT-CE)
- Randolfe Rodrigues (PT-AP)
J R Braña B.
