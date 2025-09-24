Alguns políticos – aliás, vários deles no Acre – acham que todo mundo é otário.

Depois da coisa feita, da CCJ do senador enterrar a PEC que livrava político bandido de ser processado na justiça sem autorização deles mesmo – aparece um desses espertos do Acre com mandato cantando de galo e dizendo que também era contra a vigarice aprovada na Câmara dos Deputados…

Não…não era contra…tanto que ficou caladinho…e só agora grava vídeo dizendo o contrário…e manda seus geraldinos de zap espalharem por aí…

O único senador do Acre que desde o começo bateu na PEC da bandidagem foi Petecão(reveja).

Ponto.

Saiba quais senadores votaram para enterrar a PEC da Blindagem na CCJ…

Lembrando que boa parte aqui abaixo arregou depois das manifestações de rua no domingo e sua repercussão