Líder da forca sindical(sempre pelega – J R Braña B.) afirmou que a anistia precisa ser votada antes para não atrapalhar a tramitação do projeto de isenção do imposto de renda

ICL – O deputado Paulinho da Força (uma figura inexpressiva na política brasileira – J R Brãna B.) afirmou nesta quarta-feira (24), após reunião com a bancada do PT para discutir a anistia, que a votação do tema pode impactar diretamente o andamento da proposta de isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil. Segundo ele, é necessário que a anistia seja apreciada antes para não prejudicar o calendário da pauta econômica.

Na coletiva, Paulinho chegou a vincular a sobrevivência da anistia ao avanço do IR. “Acho até que, se não votar isso, não vai votar IR”, disse. O recado foi entendido como um alerta: se a anistia não for deliberada previamente, pode contaminar a semana dedicada ao projeto de isenção.

Grifo meu: traduzindo: é preciso ir às ruas quantas vezes for necessário contra essa câmara reacionária-bolsonarista….quer prejudicar uma melhoria nos salários de milhões de trabalhadores a partir de janeiro para defender o condenado golpista Bolsonaro.



J R Braña B.

