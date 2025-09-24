O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Aleac demonstrou preocupação com a lentidão na recuperação da BR-364.

Ele alertou que o período chuvoso se aproxima e que os R$ 13 milhões empenhados pelo DNIT, conforme dados do portal da transparência, não são suficientes para concluir os trechos mais críticos entre Rio Branco e Sena Madureira.

— Tive acesso a dados que mostram que as ordens de serviços assinadas entre uma empresa e o DNIT foram de R$ 13 milhões. Esse valor não é suficiente para finalizar os trabalhos nos trechos mais críticos antes do final do ano – disse.

Gonzaga afirmou que buscará a bancada federal acreana para intermediar junto ao Ministério dos Transportes a liberação de mais recursos.



— Precisamos correr contra o tempo. O presidente Lula prometeu um valor alto para a recuperação da BR-364 e esse dinheiro precisa chegar. Se a estrada fechar no inverno, milhares de acreanos terão prejuízos incalculáveis – destacou.

Após percorrer a rodovia, o parlamentar constatou trechos críticos e poucas equipes atuando.

— Entre Sena Madureira e Manoel Urbano presenciei poucas frentes de trabalho. É urgente acelerar para evitar o fechamento da rodovia – concluiu.

