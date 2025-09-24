Os cinco municípios com maior rebanho bovino foram Rio Branco (674.973), Sena Madureira (586.666), Senador Guiomard (403.282), Brasileia (384.883) e Bujari (380.087).

A cidade de Acrelândia foi responsável pela produção de 37,1 milhões de litros de leite em 2024…a maior do estado.

Vamos traduzir os bons números:

O Acre ostenta milhões de cabeças de gado concentradas por pequenos municípios, mas esse volume impressionante não se traduz em desenvolvimento humano.

O pasto cresce, o boi engorda, os números do IBGE disparam – mas a maioria da população acreana continua sem sentir o sabor dessa riqueza.

Sena é o exemplo cuspido dessa contradição…de uns poucos com tudo e muitos com muito pouco ou nada.

Claro, é o modelo econômico e social vigente incompatível com os interesses da maioria.



J R Braña B.

