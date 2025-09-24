O maior encontro de Letras e Linguística do país está chegando em Rio Branco e será na Ufac.

O XXXIX ENANPOLL reúne pesquisadores de todo o Brasil para debater políticas de pesquisa e pós-graduação em um país de múltiplas culturas, fronteiras e identidades.

— Essa associação congrega todos os programas de pós-graduação do Brasil nas áreas de linguística e literatura e é a primeira vez que vem para a Amazônia….e isto tem uma potência de deslocar a atenção do país para o que gente faz aqui como pesquisa e pós-graduação…vão estar circulando na Ufac os mais importantes intelectuais da área, professores, escritores, ativistas do movimento social e representações das agências de pesquisas…e o Acre, neste período, vai virar a Meca do debate acadêmico da pesquisa e da pós-graduação nessas duas áreas….esse evento é de uma importância histórica singular para a Ufac…as pessoas não se dão conta disso, mas é preciso deixar isso muito claro – destaca o professor-doutor Gérson Albuquerque.

