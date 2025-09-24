✔Sena Madureira: Prefeitura regulamenta internet em praças e inicia construção de casas populares
Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025 – D.O Nº 14.113
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
DECRETO Nº 160 de 12 de setembro de 2025
“REGULAMENTA A LEI Nº 893/2025, QUE PERMITE A EMPRESAS PRIVADAS OFERECEREM SERVIÇO DE INTERNET GRATUITO NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, EM CONTRAPARTIDA À PUBLICIDADE EXCLUSIVA NO LOCAL
DECRETO Nº 161 de 16 de setembro de 2025
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vi-
gente e dá outras providências.”
DECRETO Nº 163 de 22 de setembro de 2025
Art. 1º Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas municipais de
Sena Madureira no dia 26 de setembro de 2025 (sexta-feira).
CONTRATO N.º 103/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
PROCESSO Nº 4595/2025
EMPRESA: CONSTRUTORA FREIRE LTDA
OBJETO: construção de 30 casas populares
R$ 1.349.409,60 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e nove reais e sessenta centavos)
