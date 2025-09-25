Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade ao amigo Márcio Farias e à outra família de Sena que perderam seus jovens filhos em um trágico acidente na madrugada desta quinta-feira.
Foi uma madrugada que não amanheceu em Sena….
Não há palavras que possam aliviar essa tristeza e perda; por isso, ofereço meu silêncio como gesto sincero de respeito e apoio humano.
J R Braña B.
