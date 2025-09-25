Por Alcinete Gadelha e Yuri Maciel

TCE – Cinco equipes com 10 auditores de controle externo do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) estiveram no município de Bujari para fiscalizar unidades de saúde da cidade e da zona rural, verificando condições de estrutura, funcionamento, fornecimento de medicamentos e qualidade do atendimento à população.

A ação ocorreu no início da semana, em seis unidades de saúde, sob coordenação da 3ª Coordenadoria de atuação nas políticas públicas do Estado e Municípios, e do gabinete da conselheira substituta Maria de Jesus, com apoio das 1ª, 7ª e 8ª Coecex.

“Visitamos a unidade Raimunda Porfírio para verificar a estrutura, funcionamento dos equipamentos, quadro de profissionais e a qualidade do atendimento”, explicou a conselheira.

No local, foi constatado que a unidade está em reforma e funcionando provisoriamente em um espaço da Secretaria Municipal de Saúde.

“Fizemos nosso trabalho acompanhados pelo gestor responsável. Visitamos a farmácia, verificamos os medicamentos, as instalações, consultórios, enfermagem, pré-consulta e recepção. O objetivo é averiguar tudo o que é necessário para que a unidade funcione bem e atenda ao cidadão de Bujari”, acrescentou.

Relatório

Após a fiscalização, os auditores farão um relatório com as situações encontradas, que será encaminhado à conselheira relatora.

“Esse relatório vai detalhar todos os problemas identificados, e o relator notificará o gestor para que apresente um plano de ação com prazo definido para as melhorias”, destacou a auditora Suely Lameira. ‘Faz muita falta’ A falta de atendimento em algumas unidades também foi registrada. “No Ramal Espinhara não há atendimento. Já na Linha Nova, ocorre apenas uma vez por mês ou a cada 15 dias. Ou seja, parte da população está desassistida pela equipe de saúde da família do Bujari”, ressaltou Arão Cavalcante, auditor-chefe da 3ª Coecex. Ainda segundo ele, na Unidade Básica de Saúde Nova Vida a funcionária responsável pela limpeza está registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) como diretora clínica do local. Até junho deste ano o CNES apontava a existência de uma equipe de saúde na unidade. Segundo os moradores, porém, a situação na prática é bem diferente. Morador do Ramal Espinhara há 15 anos, Leandro Santos Martins afirmou que nunca viu médicos na unidade. “Nunca teve atendimento. Faz muita falta, porque precisamos nos deslocar até Bujari para receber assistência.” Mais de 430 famílias vivem na região. Um desses moradores é Airton Sousa, que há 25 anos no local, acompanhou a construção da unidade em 2017. “Não tem atendimento médico. Para qualquer necessidade, temos que ir até Rio Branco, nas UPAs. Se tivesse atendimento aqui, seria muito mais acessível para todos”, concluiu.