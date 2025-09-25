A prefeitura transferiu para esta sexta-feira o desfile cívico em comemoração aos 121 anos de Sena Madureira devido à chuva que atinge a cidade desde cedo.

Na BR-364, entre Rio Branco e Sena, o tempo também foi de chuva durante todo o dia.

E a previsão para sexta não é diferente: segundo o CT, devem ocorrer pancadas à tarde e à noite.

