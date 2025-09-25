Donaldo e suas esquisitices…
Tirou o retrato de Joe Biden e pôs no lugar uma caneta…automática, com assinatura do ex-presidente.
Essas canetas automáticas são utilizadas com frequência por presidentes dos EUA…
Razoável se não fosse somente com Joe Biden a marmotagem.
Imagina ficar firmando centenas de documentos todo dia…
The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade
Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa
— Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025
A caneta azul não faz isso…
😂
J R Braña B.
(…)
Acesse o canal oestadoacre de qualquer ponto do mundo e saiba o que rola no Acre…
(…)
Conteúdo parceiro