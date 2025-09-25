Nesta manhã fui ao site do GdA para ler alguma coisa oficial sobre os 121 de Sena Madureira.

Após peneirar bem, sobrou isso que o governo propagandeia como se fosse uma revolução feita no município, sempre esquecido pelos plantonistas do Palácio Rio Branco(de todos os que passaram por lá).

Foram usadas 654 palavras no release e sobraram a Sena nesses 07 anos de governo:

1 – Casa do Produtor, para fortalecer a agricultura familiar e facilitar o escoamento da produção.

2 – Rampa de acesso para ribeirinhos (90m, R$ 2 milhões)….(ainda existe?)..

3 – Revitalização da quadra poliesportiva (R$ 348 mil). (quadra esportiva…é brincadeira!)

4 – Entrega de 400 títulos definitivos de propriedade (R$ 2,6 milhões).

5 – Manutenção de escolas rurais e indígenas. (não é bem isso que se vê…)

6 – Construção do Hospital de Sena Madureira, em andamento.(alvo de denúncias de corrupção, a obra se arrasta até hoje…uma vergonha)

Concretamente, a ponte Pe. Paolino, que veio desacompanhada de um plano de ocupação e desenvolvimento do 2o distrito….pra variar.

E veja que Sena, nos últimos sete anos, teve a bancada parlamentar estadual e federal mais numerosa da sua história, o que, ao que parece, não ajudou muito a cidade, já que a maioria dos titulares dos mandatos produziu quase nada em benefício do município….Entende agora por que o rolo das Emendas ainda vai longe????



◼Você, de Sena, entre no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui



J R Braña B.

(…)

Acesse o canal oestadoacre de qualquer ponto do mundo e saiba o que rola no Acre…sob um ponto de vista de classe e do interesse dos trabalhadores.

(…)

Conteúdo parceiro