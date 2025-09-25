Por Fabiana Matos

Idaf – O GdA, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), informa que o calendário de semeadura da cultura da soja iniciou no dia 21 de setembro e se estenderá até 8 de janeiro de 2026, conforme determina a Portaria n° 1.271, seguindo as diretrizes da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

A soja é uma das culturas que mais cresce no estado, impulsionada por investimentos em tecnologia e pela abertura de novas áreas de produção. O calendário oficial é fundamental para o planejamento agrícola e o cumprimento das normas fitossanitárias vigentes, garantindo o controle de pragas e doenças, especialmente a ferrugem asiática da soja, além de assegurar a sustentabilidade da produção agrícola no Acre.

A coordenadora do Programa de Sanidade das Grandes Culturas do Idaf, Ligiane Amorim, explica que, antes do período previsto para a semeadura, há um período obrigatório de vazio sanitário, quando é proibido plantar ou manter plantas vivas de soja. Essa medida é estratégica e essencial para reduzir o inóculo do fungo da ferrugem asiática, e o produtor atua eliminando plantas voluntárias que podem transmitir a doença para a safra seguinte.

“A semeadura dentro do prazo estabelecido pelo calendário oficial garante redução da quantidade de aplicação de fungicidas para o controle da doença, evita o desenvolvimento de resistência da praga e reduz a perda de eficiência de defensivos químicos. A calendarização da cultura da soja e demais medidas aplicadas em conjunto impactam diretamente reduzindo os custos de produção da soja e aumentando a rentabilidade aos produtores”, ressalta Ligiane.

O Idaf também alerta sobre a obrigatoriedade do registro das lavouras de soja, conforme a Portaria nº 388, de 21 de outubro de 2024. O proprietário deve realizar o Cadastro Anual das Propriedades (CAP) e suas unidades de produção (UP) no sistema eletrônico disponibilizado pelo órgão. Esse cadastro permite o planejamento de ações e a execução de atividades de defesa vegetal e educação sanitária, fortalecendo a cadeia produtiva e auxiliando na formulação de políticas públicas.

Adeilson Viga, auditor fiscal do Idaf, destaca que o cadastro da cultura da soja pode ser feito totalmente online por meio do programa Produtor Online.

“Produtores já cadastrados podem acessar o Sisdaf [Sistema de Defesa Agropecuária e Florestal] durante a campanha para incluir a cultura da soja, informar a área plantada e responder perguntas relacionadas ao plantio. Quem ainda não possui cadastro, ou está com cadastro incompleto, pode solicitar o registro online, enviando os documentos exigidos. Após a aprovação, o produtor terá acesso ao sistema para cadastrar o plantio de sua propriedade”, explica.

Conteúdo parceiro.