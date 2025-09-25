Por Luiz Fernando/MST em Sergipe

MST – Nas primeiras horas do dia 21 de setembro, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realizou a ocupação da Fazenda Boa Lembrança, Gleba 02, localizada no povoado Tabela, município de Cristinápolis, em Sergipe. A área possui cerca de 170 hectares.

O imóvel pertence a um ex-vereador de Umbaúba, que foi preso em abril deste ano durante operação da Polícia Federal contra crimes de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), caso que escancarou desvios de recursos públicos e corrupção em Sergipe.

Mais de 250 famílias camponesas se organizaram desde a madrugada, reafirmando a luta pela reforma agrária popular como resposta concreta à concentração fundiária e à desigualdade no campo.

Um dos coordenadores do Movimento destacou que a ação é um ato de resistência e esperança: “Começamos com 150 famílias e já somos mais de 250, levantando nossos barracos e reivindicando o direito de produzir alimentos saudáveis. Ocupamos para o Brasil alimentar, contra a PEC da maldade e contra os crimes do INSS que atingiram nossos idosos. Estamos firmes na luta e preparados para produzir.”

A ocupação denuncia, de forma contundente, uma das maiores contradições do Brasil: terras férteis e improdutivas seguem ligadas a esquemas ilegítimos, enquanto cresce a fome e a exclusão social.

Com resistência e organização, o MST reafirma que a terra deve cumprir sua função social, produzindo alimentos, garantindo dignidade às famílias camponesas e fortalecendo a democracia popular.

*Editado por Fernanda Alcântara

