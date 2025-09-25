Fundação Garibaldi Brasil – A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta semana o Edital n.º 04/2025 do Fundo Municipal de Cultura, no valor total de R$ 306 mil.

A seleção, conduzida pela Fundação Garibaldi Brasil, vai apoiar quatro projetos culturais: dois na área de Arte e dois de Patrimônio Cultural, cada um com recursos de até R$ 75 mil.

As inscrições estão abertas até 17 de outubro, exclusivamente pelo Portal da Cultura de Rio Branco.

Apenas entidades sem fins lucrativos sediadas no município podem participar, com limite de um projeto por segmento.

Outros R$ 6 mil do edital serão destinados ao pagamento de avaliadores da sociedade civil que integrarão a comissão de seleção.

O resultado será divulgado em 3 de novembro.

As entidades contempladas terão até 30 dias para apresentar documentação complementar e receber os valores, que deverão ser aplicados integralmente nas ações propostas.