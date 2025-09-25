Dois dias (ontem e hoje) de prejuízo social, econômico e cultural na Exposena 2025.

Logo neste 25, dia que a cidade completa 121 de anos de emancipação política…

Veja a situação em vídeo abaixo…depois segue o texto…

Pois é.

Quantos prefeitos passaram e não tomaram providências para capacitar o espaço da Feira com uma estrutura adequada.

Pelo menos asfaltada já deveria ter sido a via principal…

Na cidade que foi a quinta do Brasil que mais recebeu Emendas do governo federal…mais de R$ 46 milhões…!…É inadmissível isso!

O prejuízo não é do prefeito atual, embora ele vá contabilizar desgaste político também….já está contabilizando.

A frustração é de toda cidade, que no dia 25 verifica que não há estrutura mínima na sua principal área aberta de evento para suportar uma chuva…

E já se vão 121 anos.

Mas como diz o refrão da música tema de filme acima…’cantando na chuva, só cantando na chuva,(…) nada vai me derrubar…

E Sena seguirá adiante em busca do seu futuro.



J R Braña B.

(…)

