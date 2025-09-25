Os outros dois senadores do Acre, bolsonaristas de carteirinha e tudo, resolveram sair da toca e publicar em suas redes que também votaram contra a PEC da Bandidagem…

(Aqui os nomes dos senadores que votaram na CCJ)

Segundo, com a repercussão negativa no Acre, no Brasil, a rede social na capital não deixou barato para eles…

Todo tipo de comentário possível foi feito detonado seus comportamentos políticos…

A emenda, para esses dois senadores, saiu pior que o soneto.

Eles também fazem parte, politicamente, da bancada federal do 7 a 1.

Alguns comentários nas redes contra os senadores bolsonaristas do Acre…listamos os mais educados….

Em tempo: só um senador do Acre se posicionou claramente, e antecipado, contra a PEC da bandidagem…veja aqui



J R Braña B.

