Os outros dois senadores do Acre, bolsonaristas de carteirinha e tudo, resolveram sair da toca e publicar em suas redes que também votaram contra a PEC da Bandidagem…
Segundo, com a repercussão negativa no Acre, no Brasil, a rede social na capital não deixou barato para eles…
Todo tipo de comentário possível foi feito detonado seus comportamentos políticos…
A emenda, para esses dois senadores, saiu pior que o soneto.
Eles também fazem parte, politicamente, da bancada federal do 7 a 1.
Alguns comentários nas redes contra os senadores bolsonaristas do Acre…listamos os mais educados….
Em tempo: só um senador do Acre se posicionou claramente, e antecipado, contra a PEC da bandidagem…veja aqui
