Assessoria – O projeto Diálogos Percussivos: Ritmos Brasileiros e os Instrumentos de Percussão encerra sua circulação pelo Acre nesta sexta-feira, 26/09, com apresentação gratuita na Usina de Arte João Donato, às 19h

João Gabriel Brito, idealizador do projeto, Arthur Miúda, Denilson Carneiro, Nilton Castro e Paulinho Nobre, celebram a diversidade da música brasileira por meio da percussão.

O projeto é contemplado pelo Programa Rouanet Norte, do Ministério da Cultura, e patrocinado pela Caixa Econômica Federal.

O workshop Vivências Percussivas, ministrado por João Gabriel Brito, acontece dia 30/09, às 15h30, na Escola de Música do Acre (EMAC).

Para imprensa, há 10 ingressos exclusivos, com confirmação até 25/09.

