Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade ao amigo Márcio Farias e à outra família de Sena que perderam seus jovens filhos em um trágico acidente na madrugada desta quinta-feira.

Foi uma madrugada que não amanheceu em Sena….

Não há palavras que possam aliviar essa tristeza e perda; por isso, ofereço meu silêncio como gesto sincero de respeito e apoio humano.



J R Braña B.

(…)

Acesse o canal oestadoacre de qualquer ponto do mundo e saiba o que rola no Acre…sob um ponto de vista de classe e do interesse dos trabalhadores.

(…)

◼Você, de Sena, entre no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui

(…)

Conteúdo parceiro