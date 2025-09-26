O ‘Conexão Senac: Tecnologia e Gestão’ levou centenas de empresários, gestores, estudantes e profissionais ao auditório do Detran, em Rio Branco, na noite de quarta-feira (24).

O evento, promovido pelo Senac Acre, superou expectativas e reforçou a importância da inovação, do empreendedorismo e da gestão para o desenvolvimento regional.

O diretor regional do Senac, Deywerson Galvão, destacou que a iniciativa aproxima grandes nomes do cenário nacional da realidade local. Já o empreendedor Geraldo Rufino emocionou ao afirmar:

— Não importa o que está no retrovisor, é o que nós podemos fazer daqui pra frente. Então, o Acre, para mim, é um pedaço do Brasil que dá certo.

O especialista em inovação Arthur Igreja ressaltou a mobilização da comunidade e a relevância da pauta:

— A magnitude do evento impressiona. Isso mostra a importância de discutir tecnologia e gestão, pilares que impactam diretamente a vida das pessoas.

Participantes também elogiaram a experiência. Para Daniely Sales, da Imobiliária Fortaleza, as palestras lembraram ‘a importância de ajudar o próximo e de mudar a vida de pelo menos uma pessoa todos os dias.’

