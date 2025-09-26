Da Aleac – O maior programa de aulas práticas gratuitas de redação para o ENEM, desembarcou nesta sexta feira, 26 de setembro, na escola José Ribamar Batista, a EJORB, Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O Redação Nota Mil, realizado pela Escola do Legislativo da ALEAC, ultrapassou nesta etapa os 2.400 alunos contemplados. Na escola, que atende 470 estudantes, 148 participaram da oficina e receberam os certificados, entregues na presença do presidente da ALEAC, deputado Nicolau Júnior.

“Nós estávamos ansiosos esperando o programa chegar aqui. Os alunos cobravam. Nosso recreio era ficar de fora, mas felizmente chegou nossa vez. Em nome de todos comunidade escolar quero aqui agradecer a equipe do deputado Nicolau por essa brilhante iniciativa”, pontuou a diretora Francicléia da Silva Barroso.

Desde a primeira etapa, em Epitaciolândia, no mês de abril, o Redação Notal Mil já percorreu todas as regionais do estado. Em Rio Branco sete escolas receberam a caravana do Programa que vai atender até o final de outubro, outras 14 unidades, na capital e no interior.

Igual acontece em todas as escolas, foram entregues os certificados e um brinde para os autores das três melhores redações. No EJORB, Vanessa dos Santos alcançou a melhor nota entre todos os participantes e foi o grande destaque do evento.

Entusiasmado com a participação dos estudantes, o deputado Nicolau Júnior garantiu a manutenção das aulas para 2026 e ressaltou a participação de toda a comunidade escolar nas etapas já realizadas.

“Eu vejo no semblante dos alunos a satisfação que esse programa proporciona. Eles sempre agradecem a nossa equipe, mas isso só aumenta nosso compromisso de continuar fazendo algo pela nossa juventude”, disse Nicolau.

Na próxima semana o Redação Nota Mil vai atender os alunos de Senador Guiomard.

