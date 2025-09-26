Gov GladsonC:
— Hoje(ontém) celebramos os 121 anos de Sena Madureira com o que realmente transforma vidas: entregando oportunidades e garantindo direitos!
✅ Mais de 305 títulos definitivos urbanos, rurais e para entidades religiosas.
✅ Entrega de 224 CNHs pelo programa CNH Social, ampliando as chances de jovens e pais de família ingressarem no mercado de trabalho.
✅ Distribuição de 40 coletes para mototaxistas, fortalecendo a segurança desses profissionais.
(…)
Acesse o canal oestadoacre de qualquer ponto do mundo e saiba o que rola no Acre…
(…)
◼Você, de Sena, entre no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui
(…)
Conteúdo parceiro