— Hoje(ontém) celebramos os 121 anos de Sena Madureira com o que realmente transforma vidas: entregando oportunidades e garantindo direitos!

✅ Mais de 305 títulos definitivos urbanos, rurais e para entidades religiosas.

✅ Entrega de 224 CNHs pelo programa CNH Social, ampliando as chances de jovens e pais de família ingressarem no mercado de trabalho.

✅ Distribuição de 40 coletes para mototaxistas, fortalecendo a segurança desses profissionais.

