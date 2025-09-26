G1 – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta sexta-feira (26), durante discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que seu país seguirá atacando a Faixa de Gaza até que “termine o trabalho” no território palestino.(…)
Netanyahu entrou no plenário da ONU sob vaias, e a maioria das comitivas se retirou antes mesmo de ele começar a falar, como gesto de repúdio (veja no vídeo acima). A comitiva do Brasil também deixou o local, como ocorreu no ano passado
Grifo meu: o que esse governo sionista faz em Gaza é inaceitável….é um massacre, um genocídio….
J R Braña B.
