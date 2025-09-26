NOTA DE PESAR!

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, em nome da Mesa Diretora, manifesta profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria de Lurdes Alves de Souza Oliveira, mãe do estimado amigo e colega parlamentar, deputado estadual Luiz Gonzaga.

Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade com o deputado Gonzaga e toda a sua família, pedindo a Deus que conforte seus corações e conceda força para atravessar essa irreparável perda.

Nicolau Júnior

presidente da Assembleia Legislativa do Acre

