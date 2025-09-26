Por Carlos Alexandre

Sejusp – Uma ação conjunta envolvendo a Polícia Civil do Acre (PCAC), o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), a Polícia Militar do Acre (PMAC) e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), deu origem à Operação Sentinela, deflagrada nesta semana para desarticular esquemas de tráfico de drogas e impedir a entrada de materiais ilícitos no Complexo Penitenciário de Rio Branco.

As ações ocorreram de forma simultânea em alguns pontos da capital, Rio Branco, e no município vizinho, Bujari, além das dependências da unidade prisional Francisco de Oliveira Conde (FOC), a maior do Acre. A ação é a continuidade de uma investigação iniciada em julho deste ano.

Conforme as autoridades, a apuração identificou pessoas envolvidas no envio de drogas, celulares e cartões de memória para dentro dos presídios.

Origem da investigação

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, explicou que a ação iniciou após a prisão em flagrante de três funcionários terceirizados da cozinha do presídio, flagrados tentando entrar com entorpecentes no complexo penitenciário de Rio Branco.

“Esse caso foi o ponto de partida para investigações mais aprofundadas, que já resultaram na apreensão de cerca de 100 quilos de drogas apenas no último mês. Também enfatizo, conforme averiguação, que nenhum servidor de carreira está envolvido com atividades ilícitas. Não há indício nenhum de envolvimento de policiais penais ou outros servidores efetivos”, destacou Frank.

Ele acrescentou que, enquanto a Polícia Civil atuou na identificação e desarticulação do grupo criminoso responsável pelo transporte das drogas, o Iapen intensificou as revistas estruturais nas celas e apreendeu celulares e outros objetos ilícitos dentro das unidades prisionais.

Mandados e prisões

Durante a operação desta quinta foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, um deles dentro da própria FOC e outro em endereço externo, além de sete mandados de busca e apreensão.

Segundo o delegado Saulo Macedo, as investigações revelaram a existência de uma rede criminosa dedicada a abastecer o presídio com drogas e equipamentos de comunicação.

“Com o intercâmbio de informações entre as instituições, conseguimos localizar remetentes e destinatários do material ilícito. Hoje, cumprimos dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão. Nas semanas anteriores, já havíamos apreendido mais de 50 quilos de drogas e 18 celulares”, afirmou.

Para o delegado, a operação representa um avanço no enfrentamento ao crime organizado: “Essa operação é um passo importante na nossa estratégia de enfrentamento ao crime organizado que atua dentro dos presídios. Vamos continuar firmes nesse trabalho”.

Integração entre instituições

Ao todo, cerca de 50 agentes da segurança pública, entre policiais civis e penais, participaram da operação com a realização de revistas minuciosas em diversos pavilhões da FOC, onde foram encontrados bilhetes, celulares, drogas e cartões de memória. A ação contou ainda com apoio do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), garantindo maior segurança durante a intervenção.

A Operação Sentinela foi coordenada pelos delegados Saulo Macedo e Pedro Buzolin, além do presidente do Iapen, Marcos Frank, reforçando a importância da integração entre diferentes órgãos de segurança no combate ao crime organizado.

A operação segue em andamento, e novas fases não estão descartadas conforme o avanço das investigações.

