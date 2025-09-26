O senador Sérgio Petecão, PSD, anunciou na quinta-feira, 25, a liberação da primeira parcela, de R$ 958 mil, para pavimentação de ruas em Feijó.

O valor faz parte de um convênio de quase R$ 4,8 milhões firmado entre o Ministério das Cidades(Gov Federal) e a prefeitura.

— Aqui em Brasília a gente sabe que as coisas não andam sozinhas. Esse dinheiro poderia ficar parado, mas fui atrás, insisti e conseguimos fazer com que chegasse em Feijó. Esse recurso vai trazer melhorias de verdade para a nossa população, com mais infraestrutura e qualidade de vida – afirmou Petecão.

O prefeito Railson agradeceu o apoio:



— Não fosse por esse esforço conjunto, o dinheiro não chegaria. O senador Petecão tem sido parceiro de verdade de Feijó. É assim, brigando e insistindo, que a gente consegue trazer melhorias para a nossa cidade – disse.

