Por Luana Lima

Secom – Durante todo o mês de setembro, o município de Rio Branco registrou chuvas quase diárias ou intercaladas, o que provocou oscilações no nível do rio Acre. Apesar disso, o volume acumulado de chuvas segue abaixo da média de anos anteriores.

Segundo a Defesa Civil Municipal, as precipitações foram regulares e bem distribuídas ao longo dos dias. O reflexo dessas chuvas pôde ser observado na última quarta-feira (24), quando o nível do rio Acre subiu 79 centímetros em Rio Branco, após fortes chuvas em municípios da região de cabeceira, como Brasileia e Assis Brasil. Só em Brasileia, foram registrados 125 milímetros em poucos dias.

Apesar da oscilação, o cenário de seca decretado pelo prefeito Tião Bocalom, no dia 6 de agosto, permanece. A Defesa Civil Municipal segue com a operação de abastecimento de água potável em comunidades rurais. Atualmente, 42 localidades estão sendo atendidas, beneficiando cerca de 30 mil pessoas. Outras 31 comunidades aguardam pelo reforço da operação, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura.

“Apesar das chuvas regulares de setembro e da elevação momentânea do nível do rio Acre, o cenário de seca permanece. Estamos abastecendo 42 comunidades rurais, beneficiando 30 mil pessoas, e ainda temos 31 comunidades aguardando atendimento. Seguimos monitorando a bacia e avaliando os prejuízos na agricultura, piscicultura e navegação”, explicou o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Além disso, está em andamento o levantamento dos prejuízos causados pela seca na agricultura, piscicultura e navegação, bem como o monitoramento de mais de dez pontos da bacia hidrográfica.

A previsão meteorológica indica que a neutralidade climática (ausência de El Niño ou La Niña) deverá se manter até meados de outubro, quando poderá haver alteração no padrão das chuvas, com possibilidade de antecipação para este ano ou atraso para dezembro. Esse comportamento influenciará diretamente o risco de enchentes em 2026. Caso não haja inundação, será a primeira vez em cinco anos sem registro de alagamentos na capital.

