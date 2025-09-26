O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem dito em conversas reservadas que não pretende disputar a Presidência da República em 2026.(…)

É o que informa Gerson Camarotti, do GN.

Tarcísio põe a culpa no Dudu Bananinha, filho de Bolsonaro que fugiu para os Estados Unidos, e estragou tudo com ações contra o Brasil.

Não só isso…Tarcísio Machadada fez tudo errado também…e sabe que o presidente Lula avançou com as barbeiragens políticas da extrema-direita.

Escalem outro….agora será a vez do Ratinho, do Paraná…com esse nome é difícil….



J R Braña B.

(…)

Acesse o canal oestadoacre de qualquer ponto do mundo e saiba o que rola no Acre…

(…)

Conteúdo parceiro