Você sabia que o maior aquífero do mundo começa nos Andes, Acre e se estende até o Marajó?
Chamado Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA), reúne mais de 150 quatrilhões de litros de água doce, quantidade capaz de abastecer o planeta inteiro por 250 anos, segundo pesquisadores da Universidade Federal do Pará.
O reservatório subterrâneo, que cobre 75% de sua área em território brasileiro, supera em volume o Aquífero Guarani.
