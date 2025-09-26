PM- A Polícia Militar do Acre (PMAC) encerra nesta sexta-feira, 26, em Brasileia, o 1º Seminário Trinacional da Patrulha Maria da Penha. Durante três dias, o evento reuniu autoridades e instituições de segurança pública do Brasil, Peru e Bolívia para compartilhar experiências, fortalecer estratégias conjuntas e reafirmar o compromisso com uma Amazônia livre de violência contra a mulher, pautada na integração, no respeito e na construção de políticas públicas mais eficazes e humanas.
(…)
Conteúdo parceiro.