Quinta-feira, 25 de Setembro de 2025 – D.O nº 14.114

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

AVISO DE LICITAÇÃO

ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO SRP do tipo MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de água potável, própria para o consumo humano.

AVISO DE LICITAÇÃO

ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO SRP do tipo MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO fornecimento de manilhas/ tubos em concreto armado, meio-fio pré-moldado e bloques de concreto

