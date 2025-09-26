Quinta-feira, 25 de Setembro de 2025 – D.O nº 14.114
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO SRP do tipo MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de água potável, própria para o consumo humano.
AVISO DE LICITAÇÃO
ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO SRP do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO fornecimento de manilhas/ tubos em concreto armado, meio-fio pré-moldado e bloques de concreto
