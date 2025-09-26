Ifac – O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio do Campus Tarauacá, publicou o edital complementar nº 06 ao edital nº 05/2025, ofertando vagas remanescentes para a especialização em Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

As matrículas seguem até amanhã, 26 de setembro, ou até o preenchimento total das vagas. O processo é presencial, realizado por ordem de chegada, mediante apresentação da documentação exigida em edital.

Os interessados devem comparecer à sede do Campus Tarauacá, localizada na BR-364, KM 539 (sentido Cruzeiro do Sul), nos horários de 8h às 12h e 14h às 17h.

Para participar, é necessário apresentar diploma de graduação em qualquer área, emitido por curso reconhecido pelo MEC ou revalidado por órgão competente.

O edital complementar com todas as informações está disponível aqui no portal oficial do Ifac.

