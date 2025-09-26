Coluna de sexta-feira.
Poema: Asinhas de erês…
(…)
Acesse o canal oestadoacre de qualquer ponto do mundo e saiba o que rola no Acre…
(…)
Conteúdo parceiro
Coluna de sexta-feira.
Poema: Asinhas de erês…
(…)
Acesse o canal oestadoacre de qualquer ponto do mundo e saiba o que rola no Acre…
(…)
Conteúdo parceiro
Nas plataformas o hit oficial da Bancada do 7 a 1, do Acre, que votou com esse placar para aprovar...
Por Carlos Alexandre Sejusp - Uma ação conjunta envolvendo a Polícia Civil do Acre (PCAC), o Instituto de Administração Penitenciária...
PM- A Polícia Militar do Acre (PMAC) encerra nesta sexta-feira, 26, em Brasileia, o 1º Seminário Trinacional da Patrulha Maria...
O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta sexta (26) que Lula (PT) mantém a rejeição histórica no Acre e perderia em...
EBC - As seis dezenas do concurso 2.919 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.