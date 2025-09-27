Em 20 de agosto, o IBGE preparou um estudo e enviou para a Anatel solicitando a designação do serviço especial de acesso telefônico para uso contínuo do Instituto e, apenas uma semana depois, a Gerência de Certificação e Numeração concedeu o pedido, por meio do ATO Nº 11190, de 27 de agosto de 2025. Segundo o assessor da Presidência, Denis Maracci, no ofício, foram descritas as competências principais do IBGE, previstas por lei, de produção e análise de informações estatísticas e geográficas, manutenção do Sistema Estatístico Nacional e coordenação dos sistemas cartográfico e geodésico nacionais.

Também foram descritos os usos e aplicações do tridígito de forma contínua, tanto nas atividades censitárias, mas também em pesquisas domiciliares contínuas, pesquisas empresariais e verificação de agentes de pesquisa e mapeamento. O estudo mostrou os benefícios do uso do número 137 para os cidadãos brasileiros, entre eles o acesso universal e gratuito, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, facilidade de memorização do número, além da segurança e transparência, prevenção contra golpes e fraudes e fortalecimento da confiança da população nas estatísticas oficiais.

APLICAÇÕES BENEFÍCIOS Atividades censitárias: Acesso universal e gratuito: Atendimento à população durante os Censos Demográficos (realizados a cada 10 anos); Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana; Esclarecimentos sobre o preenchimento de questionários censitários; Atendimento gratuito para toda a população nacional; Agendamento de visitas de recenseadores; Acesso facilitado através de número de fácil memorização; Registro de manifestações de cidadãos não recenseados; Segurança e transparência: Pesquisas domiciliares contínuas: Criação de canal oficial único para contato com o IBGE; Suporte à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) – 211 mil domicílios por trimestre; Prevenção contra golpes e fraudes que utilizam o nome da instituição; Atendimento relacionado à Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) – 9 mil domicílios por mês; Combate à desinformação e fake news relacionadas às pesquisas oficiais; Apoio a outras pesquisas domiciliares do portfólio institucional; Fortalecimento da confiança da população nas estatísticas oficiais; Pesquisas empresariais: Melhoria do Serviço Público: Atendimento a empresas participantes das pesquisas econômicas; Facilitação do cumprimento do dever constitucional de responder às pesquisas oficiais; Esclarecimentos sobre questionários empresariais; Redução de custos operacionais que podem ser revertidos em melhorias dos serviços; Suporte técnico para preenchimento de formulários; Aumento da qualidade e cobertura das estatísticas nacionais. Atividades de credenciamento e segurança: Verificação de credenciais de agentes de campo; Confirmação de legitimidade de pesquisadores do IBGE; Prevenção contra fraudes e golpes utilizando o nome da instituição.

“A importância da autorização da Anatel é não somente o acesso universal e gratuito do número 137, de fácil memorização, mas a segurança e transparência de um número como esse, e a criação de um canal oficial para contato com o IBGE, que contribui para a prevenção de golpes e combate da desinformação e fake News, e o fortalecimento da confiança da população no seu serviço”, explicou Denis Maracci.

Segundo Denis Maracci, baseando-se na experiência do uso do 137 durante o Censo 2022, quando houve aumento de 180% no volume de ligações em relação aos canais convencionais, estima-se que no primeiro ano de uso o tridígito 137 receba mais de 1 mihão de ligações, representando um aumento de 91% de atendimentos nos canais do IBGE.

“Estamos em um momento de transformação digital do IBGE e uma das possibilidades do avanço do processo de digitalização é utilizar o canal telefônico por meio do número 137, que permitirá com o uso da inteligência artificial trazer informações do IBGE para os usuários, que até o presente momento têm feito isso por meio do 08007218181, ou do portal do IBGE, ou pelo correio eletrônico. Agora nós teremos essa possibilidade, que facilitará e agilizará através do uso da inteligência artificial, melhorando a disseminação de informações do IBGE e o contato do IBGE com a sociedade Brasileira”, concluiu Marcio Pochmann.

O tridígito no País

No Brasil, muitas empresas de utilidade pública oferecem canais de atendimento por meio de tridígitos, números curtos de apenas três dígitos que facilitam o contato direto do cidadão com serviços essenciais. Essa forma de comunicação ganhou destaque por simplificar o acesso a informações e solucionar demandas de forma rápida, sem a necessidade de memorizar números longos e complexos.

Entre os exemplos mais conhecidos estão os números de emergência, como 190 (Polícia Militar), 192 (SAMU) e 193 (Corpo de Bombeiros). Além deles, diversas concessionárias de energia elétrica, água, saneamento e telefonia também disponibilizam tridígitos exclusivos, que permitem ao usuário registrar ocorrências, solicitar serviços, tirar dúvidas e obter orientações de forma imediata.

O uso do tridígito traz vantagens significativas para o público:

Facilidade de memorização: números curtos e padronizados são mais fáceis de lembrar, especialmente em situações de urgência.

Acesso rápido: o usuário não perde tempo procurando contatos em contas, sites ou aplicativos, garantindo maior agilidade no atendimento.

Universalidade: os tridígitos podem ser acessados de qualquer telefone, fixo ou móvel, sem a necessidade de código de área.

Inclusão: simplifica o atendimento para pessoas idosas ou com menor familiaridade com recursos digitais.

Assim, o tridígito se consolida como um canal estratégico de comunicação entre empresas públicas e a população, contribuindo para a eficiência no atendimento, a segurança do cidadão e a garantia de acesso a serviços essenciais de forma prática e democrática.