A Aneel anunciou que, em outubro, a conta de luz terá bandeira vermelha patamar 1.
Isso significa um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos….na bandeira ainda vigente, a 2, o acréscimo é de R$ 7,87 a cada 100 kwh consumidos.
O motivo é a falta de chuvas e o baixo nível dos reservatórios, que obrigam o uso de usinas termelétricas, mais caras que as hidrelétricas.
Como funcionam as bandeiras
-
Verde: sem custo extra.
-
Amarela: custo moderado.
-
Vermelha 1: custo maior (bandeira de outubro, mais em conta que a bandeira 2)
-
Vermelha 2: custo ainda mais alto.
Criado em 2015, o sistema das bandeiras mostra o custo real da geração de energia e ajuda o consumidor a controlar o consumo quando a energia está mais cara.
A Aneel reforça: economizar energia é bom para o bolso e para o meio ambiente.
