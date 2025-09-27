EBC – O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reagiu nesta sexta-feira (27) ao anúncio do Departamento de Estado dos Estados Unidos de que seu visto seria revogado por ações incendiárias’ após participar de um protesto contra as ações militares israelenses na Faixa de Gaza realizado em Nova York.

Em publicação no X (antigo Twitter), Gustavo, que estava na maior cidade americana para a Assembleia Geral da ONU, minimizou a decisão.

E declarou que ‘não preciso do documento para viajar’.

— Cheguei a Bogotá. Não tenho mais visto para viajar para os EUA. Não me importo. Não preciso de visto, apenas de um ESTA, porque não sou apenas um cidadão colombiano, mas também europeu, e realmente me considero uma pessoa livre no mundo – escreveu o presidente Petro.

Disse mais na sua conta da rede social:

— A humanidade deve ser livre no mundo todo. Temos o direito humano de viver no Planeta.

(…)

Grifo meu: Gustavo Petro é diferenciado….Faz um governo na Colômbia priorizando aliança política com os setores populares(não com o centrão de lá) porque tem minoria no Congresso Nacional do seu país….e conseguiu aprovar uma reforma trabalhista que ampliou direitos aos trabalhadores….



J R Braña B.

(…)

(…)

Acesse o canal oestadoacre de qualquer ponto do mundo e saiba o que rola no Acre…

(…)

Conteúdo parceiro