GdA – O governo do Estado, por meio da Polícia Militar do Acre (PMAC), lamenta profundamente o crime ocorrido na madrugada deste sábado, 27, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco, que vitimou a jovem Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, em circunstâncias que serão investigadas pela Polícia Civil.

O principal suspeito é um tenente da reserva remunerada da instituição, que fugiu do local após o ocorrido. A PMAC informa que quatro guarnições estão empenhadas em sua captura e reforça que, tão logo seja localizado, ele será apresentado à Delegacia de Flagrantes para os devidos procedimentos legais.

A instituição repudia com veemência toda forma de violência, em especial a violência contra a mulher, e reafirma seu compromisso com a defesa da vida, da dignidade humana e com o cumprimento da lei.

A Polícia Militar manifesta solidariedade à família da vítima e, em especial, às filhas que enfrentam as consequências dessa tragédia.

Cel. Marta Renata Freitas

Comandante-geral da Polícia Militar do Acre