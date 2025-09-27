Por Luana Lima

PMRB – O Refis do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) oferece uma oportunidade para os moradores da cidade regularizarem suas dívidas com o fornecimento de água e esgoto, facilitando o pagamento de contas atrasadas e evitando a suspensão do serviço. A medida, que já é a segunda edição, tem o intuito de aumentar a arrecadação e garantir a continuidade dos serviços essenciais.

Em entrevista, o diretor-presidente do Saerb, Enoque Lima, enfatizou que a regularização das dívidas é essencial para melhorar os serviços de abastecimento de água na cidade, especialmente em um momento de desafios climáticos.

“O Saerb precisa desse recurso para poder melhorar o serviço, expandir a rede e garantir que a água chegue com mais constância, principalmente em áreas onde o abastecimento é mais intermitente”, afirmou Lima.a\zEle também ressaltou que muitos usuários estão há anos sem pagar suas contas, comprometendo a sustentabilidade financeira da empresa e dificultando investimentos em infraestrutura.

“Temos mais de 23 mil usuários com contas de água em atraso, com alguns sem pagar há até 47 meses. Isso impacta diretamente na nossa capacidade de prestar serviços de qualidade”, disse.

Facilidade para os inadimplentes

O Refis oferece condições facilitadas de pagamento, permitindo que os usuários regularizem suas dívidas em até 60 vezes, com descontos significativos sobre juros e multas. A vigência do programa, que teve início em 25 de agosto e vai até o dia 31 de dezembro, pode ser prorrogada por mais 150 dias, buscando atender a população carente de Rio Branco, proporcionando uma oportunidade para os usuários que enfrentam dificuldades financeiras.

Um dos diferenciais de Rio Branco em relação às outras capitais da Região Norte é a tarifa de água, que apresenta a menor taxa entre as capitais da região. A taxa social, que atende famílias de baixa renda, é de R$ 19,19, enquanto a taxa residencial é de R$ 38,37.

Esses valores tornam o serviço de abastecimento de água em Rio Branco acessível para uma grande parte da população, mesmo diante das dificuldades econômicas enfrentadas pela cidade.

Enoque Lima alertou para a necessidade de conscientização dos usuários sobre a importância do pagamento das contas de água, destacando que o não pagamento afeta diretamente a qualidade do serviço.

“Quando o usuário não paga, o Saerb tem que buscar alternativas para cobrir os custos, o que compromete a nossa capacidade de melhorar a distribuição e o tratamento de água”, destacou.

Ele também enfatizou que o clima em Rio Branco tem se mostrado cada vez mais imprevisível, com a baixa do nível do rio Acre, que chegou a 1,23m no ano passado, tornando ainda mais difícil a captação de água. Atualmente o rio Acre mede 2.04m, medição no dia 26 de setembro às 11h15. A falta de regularização das dívidas pode prejudicar ainda mais o abastecimento.

O Refis é uma chance para os usuários se regularizarem e contribuírem para a manutenção e aprimoramento dos serviços essenciais, garantindo que todos tenham acesso à água de qualidade, sem interrupções no abastecimento.

